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«Донецкоблгазу» продлили лицензию, несмотря на диверсии

03 сентября 2021, 18:16

«Донецкоблгазу» продлили лицензию, несмотря на диверсии

ПАО «Донецкоблгаз» остается монополистом по распределению газа на территории Донецкой области. Регулятор в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменил свое решение о лишении ПАО лицензии с 1 августа, принятое за нарушения и злоупотребления «Донецкоблгазом» при поставке природного газа.

В апреле НКРЭКУ приняла прецедентное за всю истерию Украины решение, лишив регионального поставщика газа лицензии. Это произошло после выявленных во время проверки нарушений — в 2020 году ПАО дважды не выполнило условия договора по транспортировке природного газа в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов.

«Действия "Донецкоблгаза" — это не просто повторное нарушение лицензионных условий, это диверсия против потребителей, против страны... Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго», — заявлял глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время рассмотрения вопроса на заседании комиссии 14 апреля.

За несколько дней до окончания срока действия лицензии, 28 июля, НКРЭКУ на заседании внесла изменения в свое постановление от 14 апреля, продлив лицензию ПАО «Донецкоблгаз» на право осуществления хозяйственной деятельности до 1 октября 2021 года.

Сумма задолженности «Донецкоблгаза» перед оператором газотранспортной системы Украины за объемы ежесуточных небалансов превышает 1,1 млрд гривен. Активы ПАО арестованы.

Правительство инициирует передачу арестованных активов «Донецкоблгаза» в управление компании «Нафтогаз-Украина». Как рассказали в Министерстве энергетики, соответствующий проект распоряжения Кабмина сейчас направлен на согласование в соответствующие органы исполнительной власти.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго».7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.

По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства.

СБУ начала расследование, квалифицировав действия «Донецкоблгаза» как диверсию.

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