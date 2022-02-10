В Госдуме РФ отложили рассмотрение проекта о признании «ДНР» и «ЛНР»

На ближайшем совете Государственной Думы России не будет рассмотрен проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает «Эхо Москвы».



Он отметил, что думские фракции, кроме «Справедливой России», пока не представили отзывы на проект.



Единственное в этом месяце заседание совета Думы запланировано на 14 февраля.



Совет Госдумы отвечает за предварительную подготовку и рассмотрение вопросов деятельности российского парламента. В частности, на заседании Совета формируют проект порядка работы Госдумы.

9 января стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ подготовили проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР».



Предложение депутатов Компартии РФ не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов, заявил и.о первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.



Кремль отказался комментировать предложение КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой. При этом в Совете федерации РФ, комментируя инициативу Компартии РФ, заявили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.



Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Путиным заявил, что российский президент заверил его, что РФ не будет принимать законов, которые противоречат Минским соглашениям.