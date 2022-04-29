Нефтебаза горит в Донецке

Пожар произошел на нефтебазе в Донецке в ночь на пятницу, 29 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Донецк».



Отмечается, что огонь вспыхнул перед рассветом на нефтебазе, расположенной в Кировском районе города. На опубликованных в сети кадрах, за домами виднеется пламя и поднимающийся в небо столб густого черного дыма.



Местные «власти» от группировки «ДНР» еще не прокомментировали инцидент. В то же время в российских каналах в Telegram утверждают, что якобы пожар произошел из-за обстрелов ВСУ.



О погибших или раненых пока не сообщалось, продолжаются попытки ликвидировать огонь.