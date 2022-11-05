Піде не менше 10 років: Хорватія допоможе розмінувати Луганщину

Хорватія допоможе розмінувати Луганську область, але на це піде щонайменше 10 років. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону.



Він зазначив, що перше, що робиться після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях, — це розмінування.



«Щоб розмінувати всю область, нам знадобляться роки. Спочатку ми обстежимо дороги та територію об'єктів критичної інфраструктури. Допомога в розмінуванні як фахівцями так і технікою погодилася надати Хорватія», — сказав Гайдай.



Глава області також наголосив, що незважаючи на всі спроби ворога та збільшення кількості ворожої техніки та солдатів на Луганському напрямку — ЗСУ впевнено просуваються вперед.



«Всі деокуповані населені пункти щодня зазнають ворожих обстрілів. Ми намагаємося відвезти звідти мирне населення», — додав Гайдай.



Він наголосив, що окупанти не збираються займатися відновленням територій і не подбали про опалювальний сезон, люди в містах мерзнуть.

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