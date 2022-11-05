Уйдет не менее 10 лет: Хорватия поможет разминировать Луганщину

Хорватия поможет разминировать Луганскую область, но на это уйдет не менее 10 лет. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.



Он отметил, что первое, что делается после стабилизационных мер на деоккупированных территориях — это разминирование.



«Чтобы разминировать всю область, нам понадобятся годы. Сначала мы будем обследовать дороги и территорию объектов критической инфраструктуры. Помощь в разминировании, как специалистами так и техникой, согласилась предоставить Хорватия», — сказал Гайдай.



Глава области также подчеркнул, что несмотря на все попытки врага и увеличение количества вражеской техники и солдат на Луганском направлении — ВСУ уверенно продвигаются вперед.



«Все деоккупированные населенные пункты ежедневно подвергаются вражеским обстрелам. Мы стараемся увозить оттуда мирное население», — добавил Гайдай.



Он подчеркнул, что оккупанты не собираются заниматься восстановлением территорий и не позаботились об отопительном сезоне, люди в городах мерзнут.

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