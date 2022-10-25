Російські війська замінували берег річки Красна на Луганщині

25 жовтня 2022, 10:34

Російські війська замінували берег річки Красна на Луганщині

Російська армія готує щільну оборону на окупованій частині Луганської області, зокрема військові РФ замінували весь берег річки Красна. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він розповів, що на Сватівський та Бахмутський напрямки російські війська з в'язниць Санкт-Петербурга відправили близько 2 000 осіб.

За словами Сергія Гайдая, окупанти продовжують обстрілювати нещодавно звільнені ЗСУ населені пункти регіону, у тому числі реактивною артилерією.

Сергій Гайдай спрогнозував, що нещодавно побудована так звана «лінія Вагнера» не зупинить українську армію, а стане «ганьбою Вагнера».

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в залишені жителями Сватове та Лисичанська, а також інших населених пунктів регіону, будинки заселяються російські окупанти.

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