У Покровській громаді російський дрон атакував авто: постраждав чоловік

У четвер, 14 листопада, російська армія атакувала цивільне авто за допомогою дрона у Покровській громаді Донецької області. Відомо, що постраждав чоловік, також пошкоджена машина. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 22:00 безпілотний літальний апарат з боку російських військ влучив в автомобіль, який рухався по автодорозі з с. Вовкове до с. Звірове Покровської громади», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок обстрілу поранено водія автомобіля — чоловіка 1965 року народження, також пошкоджено транспортний засіб.



Крім того, 14 листопада о 9:00 відбувся обстріл одного з приватних підприємств у південній частині Покровська. FPV-дроном пошкоджено декілька одиниць автотранспортних засобів.



У відомстві зазначили, що також близько 13:40 на автодорозі поблизу селища Шевченка впав та вибухнув дрон. Інформації про постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що минулої доби, 14 листопада, російська окупаційна армія поранила трьох жителів Донеччини.