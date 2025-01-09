Частина окупованої Горлівки — без світла після обстрілів

Декілька селищ та житлових кварталів в окупованій Горлівці знеструмлено внаслідок обстрілів 9 січня.



Як повідомили в угрупуванні «ДНР», знеструмлено селище шахти ім. Ізотова, селище шахти ім. Румянцева, житловий масив «Сонячний», резервна помпова на фільтрувальній станції № 2. Частково знеструмлено житловий масив «Комсомолець».



Також спостерігаються перебої з електрикою у Микитівському районі міста.



Раніше повідомлялося, що Горлівка протягом четверга, 9 січня, зазнає обстрілів та атак безпілотників.



Російська армія в середу, 8 січня, вкотре обстріляла Покровськ та село Гришине Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих не надходила.