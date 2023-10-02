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После «зерновой сделки». Выживет ли украинский агроэкспорт?

Виктория Савицкая
02 октября 2023, 20:10

После «зерновой сделки». Выживет ли украинский агроэкспорт?

Что будет с украинской агропродукцией после срыва «зерновой сделки». Фото: Новости Донбасса Что будет с украинской агропродукцией после срыва «зерновой сделки». Фото: Новости Донбасса

16 июля текущего года из порта в Одессе вышло последнее судно с зерном в рамках Черноморской зерновой инициативы. Затем Россия отказалась продлевать сделку, требуя выполнения своих условий — запуска аммиакопровода Тольятти-Одесса, переподключения «Россельхозбанка» к системе SWIFT, возобновления поставок запчастей и техники, разблокирования активов российских компаний.

Украинские фермеры переориентировались на альтернативные пути экспорта — железную дорогу, автотранспорт и дунайские порты. Сможет ли Украина экспортировать агропродукцию без зернового коридора, читайте в материале «Новостей Донбасса».

Встреча Путина и Эрдогана

После того, как «зерновая инициатива» прекратила свое существование о необходимости ее возобновления, говорили и в ООН, и в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по вопросу восстановления черноморской «зерновой инициативы».

Вопрос о «зерновом соглашении» был одной из составляющих диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Но турецкому лидеру не удалось вернуть Путина к «зерновой сделке». Российский президент сказал, что для возобновления коридора нужно выполнить поставленные ранее Кремлем требования.

Реджеп Эрдоган не смог уговорить Владимира Путина вернуть Россию в «зерновую сделку». Фото: РИА «Новости» / kremlin.ru

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар говорит, что надеяться на серьезный прорыв в переговорах между Эрдоганом и российской стороной не стоило. Российско-турецкие отношения базируются на определенных сферах взаимодействиях и противостояний.

«Есть прагматические интересы Турции, которые она реализует в отношениях с Россией там, где это нужно: развивающаяся торговля, энергетическое взаимодействие, туризм и другие сферы. А где не нужно — так называемые сбалансированные противостояния и взаимодействие», — сказал он во время брифинга.

Посол отметил, что продолжается коммуникация между Турцией и ООН.

«По результатам переговоров и с нами, и с Россией для того, чтобы выработать согласованные позиции [относительно того, о чем говорили в Сочи]. Мы также ожидаем коммуникации между Украиной и Турцией на высоком уровне, чтобы понять куда мы можем дальше двигаться», — говорит Боднар.

В тоже время, подчеркивает дипломат, у Украины есть альтернативные пути экспорта, которые уже работают — Дунай и те маршруты, которые были предложены в рамках гуманитарного коридора вывоза кораблей из портов Одессы.

Зерно из дунайских портов вывозилось еще до того, как была основана «зерновая инициатива». И этот путь может развиваться независимо от того — функционирует ли договор.

Дунай

Группа «Агротрейд» возделывает 70,5 тысячи гектаров. Профильные культуры — кукуруза, подсолнечник, пшеница, соя. В этом году они поставили на мировой рынок 112 тысяч тонн зерна. Через речные порты — 66 тысяч тонн, а наземным транспортом — 24 тысячи тонн.

Когда заработало «зерновое соглашение», компания вывозила большую часть уходящего на экспорт урожая через черноморские порты. Наиболее эффективными были отгрузки из-за глубокой воды из Одессы, Южного, Черноморска.

«Однако еще до отмены сделки, мы были вынуждены полностью переориентировали все объемы на дунайские порты и железную дорогу. Ведь коридор перестал работать нормально. С середины апреля 2023 года зерновой коридор работал более формально, чем фактически. Через него проходило очень мало судов, поэтому говорить о нормальных темпах экспорта было сложно. К тому же корабли в Стамбуле могли простоять полтора месяца в ожидании инспекции, а это, разумеется, огромный ущерб», — рассказал «НД» директор департамента внешнеэкономической деятельности группы «Агротрейд» Андрей Бут.

Последний груз компании прошел по зерновому коридору в середине апреля. Затем компания начала активно использовать Дунай и железнодорожные перевозки через западную границу -примерно 80 на 20 процентов соответственно.

В «Агротрейде» говорят, что невозможность использования черноморских портов привела к увеличению логистических затрат и уменьшению объемов отгрузок.

Да, возобновление «зерновой сделки» облегчило бы экспорт, но Андрей Бут подчеркивает — важна стабильная работа коридора.

Экспорт зерна по Дунаю стал одной из альтернатив. Фото: АМПУ

Сейчас через Дунай Украине удается переправлять более 2,5 млн тонн агропродукции. По словам главы Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, можно выйти на показатель 3 млн тонн. Для этого Украина договорилась с Румынией об увеличении количества лоцманов на канале Сулина и круглосуточной работе с августа.

Кроме этого, Минвосстановления договаривается с Еврокомиссией и Румынией о рейдовых перевалках в украинских и румынских территориальных водах, где глубина позволяет обрабатывать суда водоизмещением более 100 тысяч тонн, добавляет Горбачев в интервью Latifundist.

Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики называет Дунай и Румынию — главными транспортными «артериями», которые имеют потенциал к расширению.

«Дунай еще полностью не достиг своего пика. Есть еще наземные маршруты в Румынии, транзит через Польшу через порты стран Балтии и это некий такой морской альтернативный экспорт в территориальных водах Румынии», — говорит он.

Но для того, чтобы открылся путь в прибалтийские порты правительство Польши должно отменить ограничения на транзит украинской агропродукции.

Ограничение на импорт украинской сельхозпродукции

Как известно, Еврокомиссия 2 мая ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Эти пять стран — членов ЕС утверждали, что украинская агропродукция оседает там и наносит ущерб их агросектору.

15 сентября ограничения были сняты. Но Польша сохранила эмбарго на импорт украинской агропродукции.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер в эфире Republika TV отметил, что запрет на ввоз агроподукции из Украины будет до тех, пор пока польская стороны не придет к выводу, что снятие ограничений «не окажет негативного влияния на наш сельскохозяйственный рынок, что вряд ли произойдет в ближайшем будущем».

16 сентября стало известно, что Словакия вслед за Польшей и Венгрией продлила запрет на ввоз зерна из Украины. А Болгария задумалась о квотировании импорта украинского подсолнечника.

Павел Мартышев говорит, что причин для этого несколько.

«Во-первых, это политика, потому что фермерское лобби в Европе сильно и всегда пытается рынки свои сохранить. Второе — это электоральный цикл в Польше, власти хотят поддержать фермеров, чтобы они проголосовали за них. Третье — это глобальный тренд, потому что цены просели по всему миру», — говорит аграрный эксперт.

Однако, подчеркивает он, нельзя сказать, что поляки страдают от украинского зерна. Так, польские цены и цены на французской бирже EUR-Lex двигаются почти параллельно.

«Их зерно дешевеет с таким же темпом, как и зерно на мировых биржах. И еще то, что цены опустились, а вот затраты на производство еще высоки. Дорогие удобрения, дорогостоящие средства защиты растений, дорогое горючее, поэтому маржа фермеров достаточно низкая. И все это подталкивает их к тому, чтобы защищать рынки», — сказал эксперт.

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Альтернативный морской коридор

В августе Украина запустила альтернативный морской коридор по территориальным водам стран НАТО. Этим путем в Черном море из Одесских портов уже вышли семь судов.

«Это хороший сигнал для того, чтоб в принципе морской экспорт восстанавливался. Мне кажется, что в течение будущего времени мы можем выйти на какие-то прямые договоренности с Турцией или даже с Китаем, потому что он закупает нашу кукурузу большими кораблями. Теоретически он может грузить украинскую кукурузу в Одессе и переправлять. И опять же политический вопрос — посмеют ли россияне топить китайские корабли? Я уверен, что нет», — говорит Мартышев.

Море по-прежнему остается самым недорогим путем. Потому что одно судно по морю может перевезти столько груза, сколько пять речных.

Одно из суден, которое вышло из украинского порта, воспользовавшись альтернативным коридором. Фото: Александр Кубраков / Facebook

Однако Россия не является частью альтернативных маршрутов, поэтому они все еще небезопасны. Для того, чтобы международные перевозчики давали добро на заход судов в порты Одессы и не боялись того, что им может быть причинен вред со стороны РФ, нужен механизм страхования судов.

«На сегодняшних условиях в рамках этого гуманитарного коридора корабли выходят под так называемое наше страхование и это пока не создает возможности системного завода и вывода кораблей в порты Одессы», — говорит Василий Бондар.

В настоящее время Украина создала специальный фонд с суммой более 500 миллионов долларов, из которого готова компенсировать любые повреждения, проблемы, которые будут с зерном или кораблем при загрузке, движении или выходе.

В Украине в этом году — неожиданно высокий урожай. По оценке Украинской зерновой ассоциации (УЗА), потенциал зерновых и масличных 80,5 миллиона тонн.

Экспорт из Украины в сезоне 2023/2024 потенциально может составить почти 49 миллионов тонн. В прошлом сезоне (который закончился 30 июня 2023 года), по оценке УЗА, экспорт достиг 58 миллионов млн тонн.

УЗА отмечает, что в целом таких объемов экспорта в новом сезоне можно достичь, если Украина сможет экспортировать через свои черноморские порты, а также при условии улучшения и удешевления логистики альтернативных маршрутов, в том числе и Дунайского пути.

Павел Мартышев подчеркивает, что если не восстановится хотя бы частично морской экспорт, то украинские аграрии не смогут вывезти то, что запланировали. В стране может остаться около 10-15 миллионов тонн, что повлияет на цены на внутреннем рынке.

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