На Донетчине идут бои за Кодему — Генштаб

Российские войска пытались наступать на нескольких направлениях в Донецкой области. Идут бои. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.



На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области. Ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песок, Первомайского и Марьинки.



На Славянском направлении подразделения противника продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья. Авиация противника нанесла удар неподалеку Вернополья.



На Краматорском направлении противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное и других. Ударам авиации подверглись территории неподалеку Спорного и Ивано-Дарьевки.



На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии разных типов возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцево, Майорска и Кодемы. Наступательными действиями противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево — успеха не имел, отошел. Пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.



На Авдеевском направлении противник вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки — понес потери и отступил.



На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Новомихайловки, Парасковеевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.



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