В Луганской области оккупанты разрушили более 160 учебных заведений — Гайдай

Более 160 учебных заведений Луганской области были разрушены оккупантами во время российского вторжения, 19 из них не подлежат восстановлению. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что большинство из школ и детских садов можно отремонтировать, но повреждения там значительные – работы предусматривают больших капиталовложений. По информации Гайдая, у оккупантов нет денег на восстановление образовательных учреждений нет.



«Печально известным примером является Северодонецк, где до начала вооруженной агрессии РФ работали 20 школ, большинство из которых было заполнено, как говорится, под завязку. Россияне открывают всего четыре – на большее отсутствуют средства для восстановления разбитых учебных заведений. Но главное, что не хватает детей. Потому что почти 9 000 ребят общины продолжают учиться в эвакуированных учебных заведениях», — написал Сергей Гайдай.

В Луганской ОВА составили список разрушенных российскими войсками учебных заведений региона:

- 54 заведения дошкольного образования (5 разрушены полностью);

- 85 учреждений общего среднего образования (8 разрушены полностью);

- 6 заведений внешкольного образования (1 разрушено полностью);

- 14 заведений профессионального (профессионально-технического) образования (2 разрушены полностью);

- 4 заведения профессионального высшего образования (3 разрушены полностью);

- 2 заведения высшего образования.

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрела погибли четыре мирных жителя.