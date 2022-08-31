На Донеччині точаться бої за Кодему — Генштаб

Російські війська намагалися наступати на кількох напрямках на Донеччині. Точаться бої. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.



На Донецькому напрямку противник не залишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Запеклі бої продовжуються на Бахмутському та Авдіївському напрямках, у районах Кодеми, Зайцева, Пісок, Первомайського та Мар'їнки.



На Слов'янському напрямі підрозділи супротивника продовжували обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару поблизу Вірнопілля.



На Краматорському напрямку противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закотне тощо. Ударів авіації зазнали території неподалік Спірного та Івано-Дар'ївки.



На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли з артилерії різних типів біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцева, Майорська та Кодеми. Наступальними діями противник намагався просунутися у напрямах Бахмута, Веселої Долини та Зайцева — успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема, продовжуються бої.



На Авдіївському напрямку противник вів обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне становище у напрямках Красногорівки та Мар'їнки — зазнав втрат і відступив.



На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного.



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