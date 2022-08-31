Обстрел Бахмута: Разрушен дом, под завалами обнаружили тело женщины

В результате обстрела Бахмута утром 31 августа разрушен дом, из-под его завалов спасатели изъяли тело погибшей женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.



«В 09:32 спасатели 47 ГПСЧ 8 ГПСО прибыли к месту происшествия. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины», - говорится в сообщении.



Как сообщалось, за прошедшие сутки в области из-за обстрелов погибли четверо мирных жителей, еще двое получили ранения.

Фото: пресс-служба ГСЧС