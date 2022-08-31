Обстріл Бахмута: Зруйновано будинок, під завалами виявили тіло жінки

Фото: прес-служба ДСНС

Внаслідок обстрілу Бахмута вранці 31 серпня зруйновано будинок, з-під його завалів рятувальники вилучили тіло загиблої жінки. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.



«О 09:32 рятувальники 47 ДПСЛ 8 ДПСЗ прибули до місця події. Внаслідок проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт з-під завалів вилучено тіло загиблої жінки», - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося, минулої доби в області через обстріл загинули четверо мирних жителів, ще двоє отримали поранення.

Фото: прес-служба ДСНС