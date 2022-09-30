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НАТО не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий

30 сентября 2022, 19:44

НАТО не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что альянс не признает незаконную аннексию Россией временно оккупированных территорий Украины. Об этом он заявил во время брифинга в Брюсселе.

«Уже во второй раз Россия силой присваивает территории Украины. Но это не меняет сути конфликта. Это остается жесткой военной операцией против Украины. И это не меняет нашей приверженности поддержке Украине. НАТО не является стороной конфликта, но мы предоставляем Украине поддержку с тем, чтобы она смогла осуществить право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН», - сказал он.

Аннексию Россией украинских территорий он назвал самой крупной на территории Европы со времен Второй мировой войны.

Столтенберг считает, что недавнее развитие событий стало «поворотным моментом».

«Путин мобилизовал сотни тысяч солдат и начал безответственное бряцание ядерным оружием. Сейчас он нелегально аннексирует территорию Украины. Все это – самая серьезная эскалация с начала войны», - убежден он.

Кроме того, генсек альянса уверен, что «Путин несет полную ответственность за эту войну, и это его ответственность – закончить эту войну».

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