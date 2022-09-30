НАТО не визнає незаконної анексії Росією українських територій

30 вересня 2022, 19:44

НАТО не визнає незаконної анексії Росією українських територій

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що альянс не визнає незаконну анексію Росією тимчасово окупованих територій України. Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі.

«Вдруге Росія силою привласнює території України. Але це не змінює суті конфлікту. Це залишається жорсткою воєнною операцією проти України. І це не змінює нашої прихильності до підтримки України. НАТО не є стороною конфлікту, але ми надаємо Україні підтримку для того, щоб вона змогла здійснити право на самооборону, закріплене у Статуті ООН», - сказав він.

Анексію Росією українських територій він назвав найбільшою на території Європи з часів Другої світової війни.

Столтенберг вважає, що нещодавній розвиток подій став «поворотним моментом».

«Путін мобілізував сотні тисяч солдатів і розпочав безвідповідальне брязкання ядерною зброєю. Наразі він нелегально анексує територію України. Все це – найсерйозніша ескалація від початку війни», - переконаний він.

Крім того, генсек альянсу впевнений, що «Путін несе повну відповідальність за цю війну, і це його відповідальність закінчити цю війну».

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