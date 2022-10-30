Оккупанты обстреляли Никополь, пострадало местное предприятие и жилые дома

Россияне ударили по предприятию в Никополе. Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 30 октября российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь на Днепропетровщине. Обошлось без жертв, но есть многочисленные разрушения.



Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрции Валентин Резниченко, в городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.



«Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия», — рассказал глава области.

Последствия обстрелов Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА