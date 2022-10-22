Больше всего пострадал Никополь: Войска РФ накрыли огнем Днепропетровщину

Российские войска ночью били по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
«Накрыли огнем две местные громады — Марганецкую и Никопольскую. Предварительно, людей не задело. Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии», — проинформировал Резниченко.
По его словам, в Никополе повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Почти тысяча семей осталась без света — энергетики уже чинят сети.
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