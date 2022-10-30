Окупанти обстріляли Нікополь, постраждало місцеве підприємство та житлові будинки

30 жовтня 2022, 08:51

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждало місцеве підприємство та житлові будинки

Росіяни вдарили по підприємству у Нікополі. Фото: Дніпропетровська ОВА Росіяни вдарили по підприємству у Нікополі. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Обійшлося без жертв, але є численні руйнування.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрції Валентин Резніченко, у місті пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газопровід.

«Російські снаряди прилетіли і до місцевого підприємства з вивезення побутових відходів. Там сталася пожежа. Пожежники з полум'ям упоралися. Серйозно пошкоджено авто підприємства», — розповів голова області.

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА

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