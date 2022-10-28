Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району, много разрушенных домов

Никопольский район. Фото: ОВА

Российские войска всю ночь обстреливали из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Об этом проинформировал руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Россияне накрыли огнем три громады: Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. Людей не задело. В Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач. В Красногригорьевской громаде повреждены дачные дома и электросети. Без электричества почти тысяча семей. Энергетики уже приступили к восстановлению», — отметил Резниченко.