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В окупації вимагають пред'являти російські паспорти під час заміни автономерів

14 грудня 2022, 23:01

В окупації вимагають пред'являти російські паспорти під час заміни автономерів

Власників автомобілів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей змушують замінити українські державні реєстраційні знаки, видані до 30 вересня 2022 року, російськими.

Окупаційна влада оголосила, що для заміни реєстраційних документів та номерів авто необхідно пред'явити російський паспорт чи посвідку на проживання, українські держномери та документи, що підтверджують постійне проживання на окупованих територіях. Українського паспорта як самостійного документа у цьому переліку немає.

Окупаційна влада стверджує, що до 2026 року власники авто можуть зареєструвати їх без техогляду та сплати державного мита, а до 2024 року – без ОСАЦВ.

Раніше Росія оголосила, що закріпила коди 80, 81, 84 та 85 на держномерах автомашин із тимчасово окупованої території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

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