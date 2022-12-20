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Путін у Кремлі зустрівся з Пасічником і Пушиліним

20 грудня 2022, 20:53

Путін у Кремлі зустрівся з Пасічником і Пушиліним

Путін і Пушилін. Фото: пресслужба Кремля Путін і Пушилін. Фото: пресслужба Кремля

Президент РФ Володимир Путін у Кремлі зустрівся з очільником угруповання «ЛНР» Леонідом Пасічником. Про це повідомляють російські «РИА Новости».

«Путін повідомив Пасічнику, що федеральний центр не буде нав'язувати ЛНР жодних рішень щодо приватизації вугільних підприємств, і пообіцяв виділити субсидії на зарплати й збереження їхньої роботи», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін заявив, що ситуація на підконтрольній угрупованню території «залишається вельми складною, ключовим залишається питання гарантування безпеки людей, які там проживають».

Російський президент також зустрівся з Пушиліним, який попросив Путіна посилити ППО угруповання, «щоб припинити обстріли міст».

Пізніше повідомлення про ці зустрічі опублікувала пресслужба Кремля.

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