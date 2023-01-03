Льодова арена у Дружківці, по якій вдарили війська РФ, була гуманітарним складом під час війни

Льодова арена «Альтаїр» після удару. Фото: «Донбас.Реалії»

Зруйнована внаслідок вчорашнього ракетного удару військ Росії льодова арена «Альтаїр» у Дружківці останнім часом виконувала функції гуманітарного складу



Про це повідомляють «Донбас.Реалії».



Кореспондент видання зазначає, що там зберігали питну бутильовану воду, буржуйки, генератори, матраци.



Зокрема, на фото наслідків удару можна побачити бутилі води та матраци, які знаходилися всередині арени.



Також місцеві жителі могли приходити на арену, щоби набрати воду зі свердловини — відповідні оголошення неодноразово публікувала місцева адміністрація.



З 2014 року «Альтаїр» був домашньою ареною хокейного клубу «Донбас».

За даними влади, ввечері 2 січня Дружківка зазнала трьох ударів російських військ.



В результаті була зруйнована льодова арена, пошкоджено ресторанно-готельний комплекс МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарські споруди. Одна людина поранена.



Момент удару поряд з готелем МАН потрапив на відео французького телеканалу.