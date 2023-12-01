Координатор ООН в Україні Деніз Браун відвідала місце обстрілу у Покровську

Координатор гуманітарної місії ООН в Україні Деніз Браун побувала на місці російського обстрілу в Покровську Донецької області. Фото: Покровська МВА

Координатор гуманітарної місії ООН в Україні Деніз Браун приїхала до Покровська та побувала на місці обстрілу міста російськими військами. Про це повідомила сьогодні Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що пані Браун відвідує Покровськ уже втретє. Разом із керівниками МВА вона оглянула місце російського обстрілу, який стався 29 листопада, та оцінила масштаби руйнувань.

«Це ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права. Ще раз під обстріл потрапляють житлові будинки, мирні люди. Ми тут, на місці, щоби висловити своє співчуття постраждалим і запевнити громаду у підтримці з боку ООН», — заявила пані Браун.

У свою чергу начальник Покровської МВА Сергій Добряк подякував координатору ООН в Україні за допомогу в екстреній ліквідації наслідків вчорашнього обстрілу та активну співпрацю.

«На жаль, це вже четвертий обстріл нашого міста за останній місяць. Вчора було два обстріли, перші вибухи пролунали о 23:27. Усього пошкоджено 15 будинків. У восьми багатоквартирних будинках пошкоджено скління вікон. П'ятеро людей постраждали, з них троє дітей. До нас уже звернулися власники 75 домогосподарств щодо скління. Треба буде також відремонтувати вісім покрівель, чекаємо на шифер. Гуманітарна місія «Пролісок» надала матеріали для того, щоб люди могли самостійно зачинити вікна. Ще на завтра ми організували через наше управління соціального захисту реєстрацію на отримання фінансової допомоги від гуманітарної організації «Аваліст». Також завтра у гуманітарній місії «Пролісок» заплановано видачу теплого одягу для постраждалих», — сказав Сергій Добряк.

У повідомленні наголошується, що Деніз Браун запевнила керівників Покровського району у присутності місії ООН у Донецькій області та всебічної допомоги у питаннях ліквідації наслідків обстрілу та підготовки до зими.

Раніше повідомлялося, що комунальні служби Покровська усувають наслідки нічного обстрілу міста.