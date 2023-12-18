Двум поселкам на севере Донетчины вернули газоснабжение спустя полтора года

Поселок Дробышево. Фото: Новости Донбасса

В поселках Яровая и Дробышево, которые находятся на севере Донецкой области, жители снова могут воспользоваться газом. Газоснабжение удалось восстановить благодаря работе специалистов «Донецкоблгаза» и ГСЧС, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Мы провели ревизию и заменили поврежденные элементы газовой магистрали, протяженность этого участка 5 километров. Также продули и опрессовали газопровод», — рассказал Андрей Тринев, и. о. начальника Лиманского участка Славянского управления по газоснабжению и газификации.



Он отметил, что во время работ не обошлось без помощи ГСЧС в разминировании территории. «Если бы не они, то мы бы просто не смогли проводить работы. В поле мины, в газовых колодцах находили схроны с боеприпасами», — подчеркнул Тринев.



Из-за боевых действий местные жители были без газа более полутора лет. Возобновление подачи «голубого топлива» облегчит их быт.