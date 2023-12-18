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Двом селищам на півночі Донеччини повернули газопостачання через півтора роки

18 грудня 2023, 17:01

Двом селищам на півночі Донеччини повернули газопостачання через півтора роки

Село Дробишеве. Фото: Новини Донбасу Село Дробишеве. Фото: Новини Донбасу

У селищах Ярова та Дробишеве, що знаходяться на півночі Донецької області, мешканці знову можуть скористатися газом. Газопостачання вдалося відновити завдяки роботі фахівців «Донецькоблгазу» та ДСНС, передає кореспондент «Новин Донбасу».

«Ми провели ревізію та замінили пошкоджені елементи газової магістралі, довжина цієї ділянки 5 кілометрів. Також продули та опресували газопровід», — розповів Андрій Тріньов, в. о. начальника Лиманської ділянки Слов'янського управління з газопостачання та газифікації.

Він зазначив, що під час робіт не обійшлося без допомоги ДСНС у розмінуванні території. «Якби не вони, то ми просто не змогли б проводити роботи. У полі міни, у газових колодязях знаходили схрони з боєприпасами», — зазначив Тріньов.

Через бойові дії місцеві жителі були без газу понад півтора року. Відновлення подачі «блакитного палива» полегшить їхній побут.

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