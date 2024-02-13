В Днепре полностью восстановлена подача электроэнергии

Энергетики восстановили свет в Днепре после российского обстрела, который нанес ущерб энергетической инфраструктуре города. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Энергетики работали с ночи. Сейчас в Днепре все со светом», — написал он.

Чиновник подчеркнул, что на случай обесточивания в области открыты пункты несокрушимости, которых только в областном центре их более 100.

«Они для того, чтобы при необходимости приютить местных. Дать им возможность согреться и подзарядить гаджеты. Там есть генераторы. Заготовили и запас топлива для них. Его хватит на три дня бесперебойной работы устройств», — добавил Лысак.

Напомним, сегодня в Днепре после атаки российских дронов-камикадзе решили закрыть школы и эвакуировать больницу. Как отметил мэр Борис Филатов, проблема в том, что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится.