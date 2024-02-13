У Дніпрі повністю відновлено подачу електроенергії

Енергетики відновили світло у Дніпрі після російського обстрілу, який завдав шкоди енергетичній інфраструктурі міста. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Енергетики працювали з ночі. Зараз у Дніпрі все зі світлом», — написав він.

Чиновник підкреслив, що на випадок знеструмлення в області відкрито пункти незламності, яких лише в обласному центрі понад 100.

«Вони для того, щоб за необхідності дати притулок місцевим. Дати їм можливість зігрітися та підзарядити гаджети. Там є генератори. Заготовили запас палива для них. Його вистачить на три дні безперебійної роботи пристроїв», — додав Лисак.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе вирішили закрити школи та евакуювати лікарню . Як зазначив мер Борис Філатов, проблема в тому, що, за прогнозами, найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде.