Оккупанты за сутки убили одного жителя Донецкой области, еще восемь были ранены

Российские оккупанты за минувшие сутки, 20 февраля, обстреливали Донецкую область. В результате атак один человек погиб, также известно о восьми пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 20 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Краматорске. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения», — написал он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1868 человек, еще 4589 людей – получили ранения. Общее количество жертв россиян подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, российские войска в ночь на 21 февраля атаковали территорию Украины несколькими видами ракет и ударными беспилотниками типа «Шахед».