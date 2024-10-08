«Белый ангел» эвакуировал 2 семьи с детьми из Константиновки. Фото: кадр из видео

Из Константиновки экипаж «Белый ангел» эвакуировал две семьи с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.







«Трое ребят — Марк, Никита и Иван вместе со своими мамами выехали из-под обстрелов. Братьям, 10-летнему Марку и 16-летнему Никите, пришлось пережить немало вражеских атак. В доме, где они жили, повылетали окна. 15-летний Иван уже 7 лет играет на гитаре, поэтому музыкальный инструмент забрал с собой», — рассказали в полиции.



Полицейские на бронированном транспорте доставили людей в шелтер, откуда они отправятся к новому месту жительства в более спокойные регионы.



Ранее спасатели эвакуировали семью и маломобильную женщину с приграничья Сумской области.