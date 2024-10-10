Украинский танк обстрелял дома занятые россиянами на Покровском направлении

Украинский танк атаковал дома с ВС РФ на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

ВСУ продолжают сдерживать российскую армию на Покровском направлении, защитники применяют танки, обстреливая дома занятые россиянами. Видео опубликовал танковый батальон 59 ОМпБр имени Якова Гандзюка.

«Ка**пы спрятались и думали поиграть в прятки, но наш танчик хорошо играет и нашел всех и даже больше», — говорится в сообщении 59 ОМПБр.

Украинский танк атаковал дома с ВС РФ на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Украинский танк атаковал дома с ВС РФ на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 149 боевых столкновений. Двадцать пять атак наши военнослужащие отбили на Покровском направлении.



Отмечается, что оккупанты пытались продвинуться неподалеку Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки и Сухого Яра.



Основные же усилия РФ сосредоточил в районах Селидово, где состоялось 13 боестолкновений, кроме того, противник бомбил Яблоновку, Калиново, Воздвиженку, Миролюбовку, Лисовку, Александро-Калиново и Чунишино, сбросив более десятка управляемых авиабомб.



Ранее стало известно, что что ВСУ контратаковали и продвинулись под городом Покровск Донецкой области.