Российские оккупанты атаковали Покровск: есть повреждения

В результате обстрела FPV-дроном в Покровске 9 октября поврежден частный дом в жилом секторе. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«9 октября в 14:00 fpv-дроном повреждено частное домохозяйство в северо-восточной части Покровска. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.



Кроме того, Покровская громада все больше засоряется взрывоопасными устройствами. Из-за опасной составляющей отработать большой объем обнаруженных ВОП невозможно. Выезд специалистов ГСЧС запрещен.



Ранее мы писали, что за 9 октября российские оккупационные войска ранили одного жителя Донецкой области.