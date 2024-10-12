У прифронтовому Покровську не буде опалювального сезону

Покровськ та громаду регулярно обстрілюють російські війська. Через відсутність газу, води та електрики у місті під загрозою опалювальний сезон. Скоріш за все, його не буде, заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



Він нагадав, що у прифронтовому Покровську залишається понад 12 тисяч місцевих мешканців та 70 дітей. Усі сім'ї, в яких виховуються неповнолітні, дали згоду на евакуацію і вже збираються у безпечніші регіони.



При цьому евакуація трохи сповільнилася. Раніше за день виїжджало по тисячі людей, зараз — до 300.



«Дякую тим, хто вже евакуювався і ще раз закликаю мешканців громади не відкладати ухвалення цього рішення. Я розумію, що дехто ухвалив рішення залишиться, але треба розуміти, що неможливо жити в нелюдських умовах: без опалення, світла, води. Взимку це неможливо. Ворог наближається, б'є артилерією по житлових будинках. Це дуже небезпечно. І може настати такий момент, що просто нема кому розбирати завали», — додав Сергій Добряк.



Через постійні обстріли в Покровську вже зруйновано 80% критичної інфраструктури. Попри те, що немає центрального водопостачання, питна вода є. Її територією громади розвозять працівники підприємства «Покровськводоканал», є точки роздачі води, які працюватимуть доти, доки це дозволятиме ситуація з безпекою.



У деяких районах міста, у сусідньому Родинському та в селах громади відсутнє електропостачання. Відновити його поки що технічно неможливо.