В Днепре «заминировали» здание, в которое переехала Луганская ОВА: сотрудников эвакуировали

14 октября на электронную почту Луганской ОВА поступило сообщение о минировании здания. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, аналогичные или похожие письма, в которых говорится о вероятной угрозе теракта, получили учебные заведения, государственные и коммунальные учреждения в нескольких регионах страны.



«Среди них и Луганская областная государственная администрация, занимающая одно из помещений в Днепре. Сотрудники находятся в безопасности. Массовыми сообщениями о минировании административных зданий враг пытается дестабилизировать работу государственных структур и оказать влияние на работников», – заявил Лысогор.

Напомним, что сообщения о массовом «минировании» поступают из разных городов Украины.