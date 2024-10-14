У Дніпрі «замінували» будівлю, в яку переїхала Луганська ОВА: співробітників евакуювали

14 жовтня на електронну пошту Луганської ОВА надійшло повідомлення про замінування будівлі. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, аналогічні чи схожі листи, в яких йдеться про ймовірну загрозу теракту, отримали навчальні заклади, державні та комунальні заклади у кількох регіонах країни.



«Серед них і Луганська обласна державна адміністрація, яка займає одне із приміщень у Дніпрі. Співробітники перебувають у безпеці. Масовими повідомленнями про мінування адміністративних будівель ворог намагається дестабілізувати роботу державних структур та вплинути на працівників», – заявив Лисогор.

Нагадаємо, що повідомлення про масове «мінування» надходять із різних міст України.