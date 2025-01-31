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Главное за день: Росармия уже рядом с Мирноградом. РФ снова оккупировали Новомлынск

31 января 2025, 23:00

Главное за день: Росармия уже рядом с Мирноградом. РФ снова оккупировали Новомлынск

Политика

Президент США Дональд Трамп не желает оказывать Украине больше помощи, а тем более отправлять туда американские войска. Он также не хочет, чтобы Украину приняли в НАТО. Об этом пишет обозреватель отдела «Европа» американской газеты The Washington Post Ли Хокстедер.

Права человека

Группировка «ДНР» незаконно приговорила 69-летнего жителя оккупированного Донецка к 13 года колонии. Его обвинили в «шпионаже».

Не менее 18 журналистов и блогеров из оккупированного Крыма находятся в местах несвободы под контролем российских оккупационных властей, заявила представительница Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

Общество

Росармия находится за два километра от Мирнограда. В городе осталось около 3000 человек, которые выживают под обстрелами. В Мирнограде почти не работает мобильная связь – чтобы сообщить об эвакуации, полицейские обходят дома и объезжают улицы с громкоговорителями.

Российские оккупанты занимаются продажей квартир во временно захваченном Мариуполе. За однокомнатную квартиру в новостройке нужно будет отдать 76 тысяч долларов.

Несмотря на обещания, захватчики не организовали регулярный подвоз технической или питьевой воды в город Попасная на Луганщине, где остается около 250 человек, то есть в 80 раз меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Боевые действия

Ночью росармия атаковала центр Одессы, ранены два человека, повреждено здание, находящееся под защитой ЮНЕСКО. В Черноморске пострадали четыре человека, один из них – врач, повреждены городская больница, частный жилой дом, административное здание, зерновой склад и грузовые автомобили. Российская армия ударила по дому в Черниговской области: пострадал мужчина. Также пострадал один житель Покровска. В Константиновке повреждены дома, админздания, магазины.

В оккупированной Горловке в ходе обстрела пострадали 11 человек. Отмечается, что удар пришелся по территории больничного городка. Повреждения получили здания городской больницы № 2, психиатрическая больница, онкологический диспансер, а также центр охраны материнства и детства.

По данным аналитиков DeepState, российская армия снова взяла под контроль село Новомлынск в Харьковской области. В начале декабря 2024 года Силы обороны Украины зачистили один из российских плацдармов в Новомлынске. Далее внимание перебросили на второй плацдарм вблизи села Масютовка, который расширился на сегодняшний день вплоть до поселка Двуречная. По данным аналитиков, россияне постепенно захватывают Двуречную.

Российские войска оккупировали Новоандреевку в Донецкой области. В то же время, по данным аналитиков, Силы обороны Украины смогли восстановить позиции возле Удачного.

Войска Северной Кореи вывели с линии фронта в Курской области после того, как они понесли большие потери в боях, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

При падении «обломков» БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Вероятно, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

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