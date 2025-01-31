Трамп не хочет помогать Украине и не видит ее в НАТО — WP

Президент США Дональд Трамп. Фото: Yahoo News

Президент США Дональд Трамп не желает оказывать Украине больше помощи, а тем более отправлять туда американские войска. Он также не хочет, чтобы Украину приняли в НАТО. Об этом пишет обозреватель отдела «Европа» американской газеты The Washington Post Ли Хокстедер.

По мнению автора, что касается контроля за возможным прекращением огня и обеспечения безопасности Украины — без чего перемирие было бы бессмысленным, учитывая неоимперские амбиции Москвы — Трамп считает, что это проблема Европы.

С одной стороны, это справедливо, ведь многие европейцы считают войну России в Украине экзистенциальной угрозой; гораздо меньше американцев. Поэтому было вполне логично, когда, согласно сообщению в The Wall Street Journal, Трамп предложил, чтобы после достижения договоренности о прекращении огня европейские войска присутствовали в Украине, чтобы защитить украинский суверенитет, сдерживая будущие российские атаки.

«Но Трамп, возможно, саботирует свою собственную цель — завершить приближающуюся к своей третьей годовщине катастрофическую войну: он не связывает концы с концами», — сказал Ян Техау, немецкий аналитик по вопросам безопасности.

Трамп справедливо призывает европейцев увеличить расходы на свои армии и брать на себя большую ответственность за безопасность. Но то, что он требует сейчас, выходит за рамки дозволенного. Убедить европейцев рисковать прямым столкновением с российскими силами стало бы самым сложным требованием, которое американский президент ставит перед союзниками за последние десятилетия, считает обозреватель.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для сдерживания будущих российских атак понадобится минимум 200 тысяч европейских солдат в дополнение к собственным силам Киева. Это невероятно большая сила, которую Европа не может собрать, по крайней мере, сейчас.

«Даже самые низкие оценки – от 40 до 50 тысяч европейских сухопутных войск – приведут к серьезной нагрузке на страны, в том числе на Британию, чьи вооруженные силы сократились до исторического минимума или почти до него», – пишет Хокстедер.

Конечно, у Трампа есть и другой вариант. Вместо того чтобы искать договоренности о прекращении огня под гарантией европейских сил, он может просто покинуть Украину, прекратив военную помощь.

«Но это может превратить Украину в Афганистан Трампа. Это также стало бы сигналом для Китая и других противников, что Вашингтон слаб», — подытожил обозреватель.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в результате войны с Россией Украина отброшена на 100 лет назад и что президент Владимир Зеленский должен «принять реальное положение вещей».