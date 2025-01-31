Россия оккупировала Новоандреевку в Донецкой области — DeepState

Российские войска оккупировали Новоандреевку в Донецкой области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.
В то же время, по данным аналитиков, Силы обороны Украины смогли восстановить позиции возле Удачного.
СОУ смогли восстановить позиции возле Удачного. Фото: карта DeepState
Однако противник продолжает продвигаться еще в трех населенных пунктах Донецкой области: Нелиповке, Котлино и вблизи Шевченко.
РФ продолжает продвигаться в Котлино. Фото: карта DeepState
РФ продолжает продвигаться в Нелиповке. Фото: карта DeepState
РФ продолжает продвигаться в Шевченко. Фото: карта DeepState
Ранее войска России продвинулись вблизи сел Новоандреевка и Нововасилевка в Донецкой области.
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