Падение «обломков» БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Волгоградской области

Пожар на НПЗ в Волгоградской области. Фото: кадр из видео

При падении «обломков» БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Об этом сообщила ASTRA.



«Сегодня ночью, 31 января, дежурными средствами ПВО Министерства обороны на территории Волгоградской области была отражена атака восьми БПЛА. В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован», — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



Вероятно дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.