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В разрушенной Попасной на Луганщине осталось 250 жителей: население города сократилось в 80 раз – ОВА

31 января 2025, 11:06

В разрушенной Попасной на Луганщине осталось 250 жителей: население города сократилось в 80 раз – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

Несмотря на обещания, захватчики не организовали регулярный подвоз технической или питьевой воды в город Попасная на Луганщине, где остается около 250 человек, то есть в 80 раз меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, в 20-тысячном городе россияне еще при штурме в 2022 году разрушили систему водоснабжения и другие объекты критической инфраструктуры.

«Восстанавливать ничего не собираются, потому что, по словам оккупантов, это нецелесообразно. Оставшиеся люди уже почти забыли о существовании электричества. График доставки воды тоже еще не составлен», – отметил Лысогор.

Напомним, что в оккупированном Луганске уничтожают трамвайное сообщение.

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