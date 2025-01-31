В разрушенной Попасной на Луганщине осталось 250 жителей: население города сократилось в 80 раз – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

Несмотря на обещания, захватчики не организовали регулярный подвоз технической или питьевой воды в город Попасная на Луганщине, где остается около 250 человек, то есть в 80 раз меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, в 20-тысячном городе россияне еще при штурме в 2022 году разрушили систему водоснабжения и другие объекты критической инфраструктуры.



«Восстанавливать ничего не собираются, потому что, по словам оккупантов, это нецелесообразно. Оставшиеся люди уже почти забыли о существовании электричества. График доставки воды тоже еще не составлен», – отметил Лысогор.

Напомним, что в оккупированном Луганске уничтожают трамвайное сообщение.