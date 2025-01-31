В Горловке 11 человек пострадали от обстрела, повреждены 4 медучреждения и автобус

В результате утреннего обстрела оккупированной Горловки пострадали 11 человек

Сегодня утром оккупированная Горловка попала под обстрел. В настоящее время известно об 11 пострадавших. Об этом написал в своем телеграм-канале «мэр» Горловки Иван Приходько.

Отмечается, что удар пришелся по территории больничного городка. Повреждения получили здания городской больницы № 2, психиатрическая больница, онкологический диспансер, а также центр охраны материнства и детства.

Также Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в многоэтажный дом, расположенный в жилмассиве «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

Приходько опубликовал видео обстрела с камер наблюдения.