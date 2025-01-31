«ДНР» незаконно отправила жителя Донецка в колонию на 13 лет

Группировка «ДНР» незаконно приговорила 69-летнего жителя оккупированного Донецка к 13 года колонии. Его обвинили в «шпионаже».



«Следователи» заявили, что в период с декабря 2018 по май 2022 года бывший сотрудник СБУ, находясь на оккупированной территории Донецкой области, собирал, хранил информацию об организационно-штатной структуре «МГБ ДНР», а также о его личном составе, воинских званиях, контактных телефонах. Все это он якобы передавал украинской спецслужбе.

Ранее так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по «уголовному делу» в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе.