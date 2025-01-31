«Почти вплотную»: в полиции рассказали, насколько близко к Мирнограду находится российская армия

Мирноград. Фото: кадр из видео

Российские захватчики находятся за два километра от города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



В городе осталось около 3000 человек, которые выживают под обстрелами. В Мирнограде почти не работает мобильная связь – чтобы сообщить об эвакуации, полицейские обходят дома и объезжают улицы с громкоговорителями.



Промышленный город, в котором до полномасштабной войны жили более 46 000 человек, сейчас поврежден и опустошен. Войска России приблизились к Мирнограду почти вплотную и превращают его в «выжженную пустыню». Микрорайоны на окраинах города полностью разрушены. Россияне уничтожили предприятия, разрушили авиабомбами больницу. Электричества, питьевой воды, газа нет. Люди ходят за водой к колодцу, а позвонить можно только из отдельных локаций.



Детей, по предварительным данным, в городе нет – всех эвакуировали. Однако правоохранители проверяют, не вернулись ли семьи с детьми в город.

Напомним, что начальник ГВА Сергей Горбунов ответил, насколько линия фронта приблизилась к городу Константиновка Донецкой области.