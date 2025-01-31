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Войска РФ снова оккупировали Новомлынск на Харьковщине: в DeepState заявили, что это проблема для ВСУ

31 января 2025, 17:16

Войска РФ снова оккупировали Новомлынск на Харьковщине: в DeepState заявили, что это проблема для ВСУ

Оккупированный Новомлынск на Харьковщине. Фото: карта DeepState Оккупированный Новомлынск на Харьковщине. Фото: карта DeepState

Российская армия снова взяла под контроль село Новомлынск в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В начале декабря 2024 года Силы обороны Украины зачистили один из организованных российских плацдармов, который образовался в Новомлынске. Далее внимание перебросили на второй плацдарм вблизи села Масютовка, который расширился на сегодняшний день вплоть до поселка Двуречная. По данным аналитиков, россияне постепенно захватывают Двуречную.

«Это обозначение на карте в Новомлынске является больше уточнением, а не «новым» продвижением, ведь занятие села произошло примерно несколько недель назад. Мы надеялись, что ситуация исправится, но со стороны командования ей придавали небольшое значение. Мы неоднократно обращали внимание на проблему на этом участке, которая образовалась еще в начале и стала следствием продвижений врага, а сегодня она прогрессирует. Заняв Новомлынск, россияне постоянно увеличивают количество пехоты в населенном пункте, выставляют средства поражения и укрепляют территорию. Чем дальше, тем труднее будет ликвидировать этот плацдарм, ведь теперь оккупанты учитывают предыдущие ошибки. Одновременно с этим не лучше становится ситуация вокруг Двуречной», – заявили в DeepState.

Напомним, что Новомлынск в начале декабря освободила 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ.

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