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Головне за день: Росармія вже поряд із Мирноградом. РФ знову окупували Новомлинськ

31 січня 2025, 23:00

Головне за день: Росармія вже поряд із Мирноградом. РФ знову окупували Новомлинськ

Політика

 Президент США Дональд Трамп не бажає надавати Україні більше допомоги, а тим більше надсилати туди американські війська. Він також не хоче, щоб Україну прийняли до НАТО. Про це пише оглядач відділу Європа американської газети The Washington Post Лі Хокстедер.

Права людини

 Угруповання «ДНР» незаконно засудило 69-річного жителя окупованого Донецька до 13 років колонії. Його звинуватили у «шпигунстві».

Щонайменше 18 журналістів та блогерів з окупованого Криму перебувають у місцях несвободи під контролем російської окупаційної влади, заявила представниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Суспільство

 Росармія знаходиться за два кілометри від Мирнограду. У місті залишилось близько 3000 людей, які виживають під обстрілами. У Мирнограді майже не працює мобільний зв'язок – щоб повідомити про евакуацію, поліцейські оминають будинки та об'їжджають вулиці з гучномовцями.

Російські окупанти займаються продажем квартир у тимчасово захопленому Маріуполі. За однокімнатну квартиру у новобудові потрібно буде віддати 76 тисяч доларів.

Незважаючи на обіцянки, загарбники не організували регулярне підвезення технічної чи питної води до міста Попасна на Луганщині, де лишається близько 250 осіб, тобто у 80 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Бойові дії

 Вночі росармія атакувала центр Одеси , поранено двох людей, пошкоджено будівлю, яка знаходиться під захистом ЮНЕСКО. У Чорноморську постраждали чотири особи, одна з них – лікар, пошкоджено міську лікарню, приватний житловий будинок, адміністративну будівлю, зерновий склад та вантажні автомобілі. Російська армія вдарила по будинку в Чернігівській області : постраждав чоловік. Також постраждав один мешканець Покровська . У Костянтинівці пошкоджено будинки, адмінбудівлі, магазини.

В окупованій Горлівці під час обстрілу постраждали 11 людей. Наголошується, що удар припав по території лікарняного містечка. Ушкодження отримали будівлі міської лікарні №2, психіатрична лікарня, онкологічний диспансер, а також центр охорони материнства та дитинства.

За даними аналітиків DeepState, російська армія знову взяла під контроль село Новомлинськ у Харківській області. На початку грудня 2024 року Сили оборони України зачистили один із російських плацдармів у Новомлинську. Далі увагу перекинули на другий плацдарм поблизу села Масютівка, яке розширилося на сьогоднішній день аж до селища Дворічне. За даними аналітиків, росіяни поступово захоплюють Дворічну.

Російські війська окупували Новоандріївку на Донеччині. Водночас, за даними аналітиків, Сили оборони України змогли поновити позиції біля Вдалого.

Війська Північної Кореї вивели з лінії фронту в Курській області після того, як вони зазнали великих втрат у боях, повідомляє американська газета The New York Times з посиланням на джерела.

Під час падіння «уламків» БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа. Ймовірно, дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства складає 14,8 млн тонн.

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