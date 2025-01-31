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Россия удерживает минимум 18 журналистов из Крыма — правозащитница

31 января 2025, 18:05

Россия удерживает минимум 18 журналистов из Крыма — правозащитница

Не менее 18 журналистов и блогеров из оккупированного Крыма находятся в местах несвободы под контролем российских оккупационных властей, заявила представительница Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

«Сейчас мы располагаем информацией о 18 крымских журналистах, блогерах, гражданских журналистах, которые лишены личной свободы. Почти все они находятся на территории Российской Федерации. Только один из них, Есипенко Владислав, находится на территории оккупированного Крыма, все остальные вывезены в Россию и там находятся в различных колониях и СИЗО», — сказала Седова во время брифинга 31 января.

Она отметила, что российские власти целенаправленно отправляют заключенных журналистов в отдаленные колонии, максимально ограничивая их возможность поддерживать связь, передавать сведения о себе и встречаться с родными.

Начиная с 2014 года, по меньшей мере 112 журналистов побывали в российском плену. Об этом осенью 2024 года сообщила руководительница отдела мониторинга свободы слова Института массовой информации Екатерина Дячук. 

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