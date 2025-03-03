Безпілотники масовано атакували нафтобазу в Ростовській області: виникла пожежа, її не можуть загасити через сильний вогонь

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області. Фото: соцмережі

Увечері 3 березня дрони атакували нафтобазу у селищі Чорткове Ростовської області РФ. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих жителів.



У прокремлівському Телеграм-каналі Baza заявили, що внаслідок атаки почалася пожежа.



Співробітники російського МНС розпочали гасіння пожежі, але через сильний вогонь зробити це поки важко.



Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на Чортківський район і заявив, що вона була масованою.



«Сталося займання на нафтопроводі. На місце виїхали чергові екстрені служби. Персонал евакуювали. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється», – сказав Слюсар.

Нагадаємо, що українські прикордонники знищили танки, артилерію та пункт управління БПЛА росіян на Краматорському напрямку.