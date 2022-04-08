МИД РФ: Украинцы – «экстремисты», потому что не хотят делиться борщом

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский «нацизм» и «экстремизм во всех видах» проявляются в том, что Украина якобы присвоила своей национальной кухне борщ и «не хотела им делиться».



«Нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Какому-то одному народу, одной национальности», – сказала Захарова во время брифинга.



Такое заявление высмеял спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко



«МИД РФ в отчаянии объявил войну украинскому борщу. Следующие в очереди – деруны. Российская дипломатия находится примерно на том же уровне, что и российская армия», – написал Николенко в Facebook.



В то же время донецкий блогер Майя Пирогова, которая активно поддерживает группировку «ДНР», на днях опубликовала пост, в котором попыталась высмеять пельмени, окрашенные в желтый и голубой цвета. При этом Пирогова не удержалась и сделала приписку: «Между прочим, пельмени, как и борщ – исконно русские блюда».