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Затонувший корабль с буквой Z на борту: В советском мультике нашли «пророчество»

18 апреля 2022, 10:05

Затонувший корабль с буквой Z на борту: В советском мультике нашли «пророчество»

Кадр из мультфильма «Сокровища затонувших кораблей» Кадр из мультфильма «Сокровища затонувших кораблей»

В сети заметили схожесть эпизода из советского мультфильма «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года с нынешними событиями. 

Герои мультика  — пионеры, которые отправляются в подводное путешествие на батискафе «Нептун 25» и находят затонувший корабль с буквой Z на борту.

«Все ясно, фашистский эсминец», — говорит один из пионеров. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает его другой. «Читал! Фашистские эсминцы обозначались буквой Z» — отвечает он.



Буква Z, которую российские военные наносят на броню армейских машин, стала символом вторжения в Украину. Этот знак широко используют сторонники войны.

Накануне в сети появились сообщения, что «Союзмультфильм» удалил «Сокровища затонувших кораблей» с YouTube-канала «Мультики студии Союзмультфильм». Однако в самом «Союзмультфильме» заявили, что не имеют отношения к данному каналу.

Впрочем, в видеотеке официального канала «Союзмультфильма» также нет мультика «Сокровища затонувших кораблей», отмечает «Настоящее время».

На мультфильм «Сокровища затонувших кораблей» обратили внимание в середине апреля после гибели российского крейсера «Москва» в Черном море. Как заявляли украинские власти, он вышел из строя после удара украинскими ракетами «Нептун».

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