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Курьезы выборов на Донбассе. Прослушка, «Диснейленд», старцы

Новости Донбасса
16 июля 2019, 10:00

Курьезы выборов на Донбассе. Прослушка, «Диснейленд», старцы

Подвоз избирателей, манипуляция рекламой, сказочные обещания. Так проходят выборы на Донбассе.

Ниже приведен краткий текст сюжета:

Прифронтовое Зайцево (Горловка, Донецкая область) округ № 51. Брендированный автобус партии Виктора Медведчука «За Жизнь» и кандидата Андрея Алеши подвозит избирателей к районной администрации для смены места голосования. Привезенные люди говорят, что будут голосовать «За Жизнь», а организаторы подвоза и не думают прятаться. Они утверждают, что это бесплатная акция, то есть никто никому ничего не платил. И все же юристы склоняются к мнению, что это подкуп избирателей.

Раньше в этот округ входила и часть оккупированной Горловки, но сейчас выборы пройдут только на 2-х участках, на подконтрольной украинской власти территории. Закон позволяет сменить место голосования в пределах округа и проголосовать за мажоритарного кандидата. Этим и пользуются кандидаты.

В местной полиции говорят, что к ним по поводу подвоза никто не обращался, но правоохранители добавили, что проверяют информацию, о которой узнали от «Новостей Донбасса».

В Киеве полиция держит руку на пульсе не только по ситуации с подвозом на Донбассе, но и из других оккупированных районов Украины.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко - кандидат от «Оппозиционного блока» активно агитирует за свою партию и обещает горожанам «Диснейленд», если они за него проголосуют.

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Сейчас «Оппозиционный блок» проигрывает в Донецкой области «Оппозиционной платформе За Жизнь», а внутривидовая борьба - самая жестокая. В нее на стороне «Блока» включился и олигарх Вадим Новинский. В медиа сообщают, что баллотироваться в мариупольском округе Новинскому посоветовали православные старцы.

Мариуполь отличился и тем, что один из кандидатов от партии «Слуга народа» Виктор Романюк заявил, что в его офисе он обнаружил прослушивающее устройство.

В 52-м округе (прифронтовой Дзержинск) кандидат от «Оппозиционного блока» Валерий Коноволюк даже притворяется кандидатом от Бойко - Медведчука. По крайней мере на его агитации написано, что он представляет несуществующую партия «Оппозиционный блок Жизнь».

Но дальше всех пошла кандидат по 51-му округу Надежда Савченко. Она хочет агитировать даже в Горловке. Для этого кандидат заказала пропуск и ждет, когда СБУ даст ей разрешение на агитпоездку.

Под влияние кандидатов попал даже новый глава области Павел Кириленко. Он рассказал журналистам, как его пытались склонить к сотрудничеству.

ТЕМЫ

События
Парламентские выборы 2019
Места
Донбасс

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